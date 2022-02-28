Son dakika haberleri: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları "Yönetici Eğitimleri" Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) kapasitesinin güçlendirilmesi için teknik yardım projesi kapsamında düzenlenen "Yönetici Eğitimleri" programı, Antalya'da başladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, programın açılışında yaptığı konuşmada, böyle bir toplantının dünyanın en güzel şehrinde gerçekleştirildiğini belirtti.

YİKOB yasası hazırlanırken kendisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"2012 yılında bu yasa hazırlanırken farklı bakış açılarıyla bakarak, zaman zaman farklı düşüncelere sahip olduk. Ama geldiğimiz gün itibarıyla işin içinde bulunan biri olarak YİKOB'un bugünkü seviyesinin çok üstünde olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bu eğitimin güzel sonuçları olur ve hizmet ettiğimiz insanları mutlu edecek kararlar alınır. YİKOB'ların tartışılarak yeni sistemde şehrin sıkıntılarını, acil ihtiyaçlarını daha seri çözecek bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum."

Vali Yazıcı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda panelist olarak İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yer aldı.

Program, 4 Mart'a kadar devam edecek.