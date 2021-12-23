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Son dakika haberleri... Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberleri... Yatırım fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,58 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,03 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,58 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,03 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-1,58376111265
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları-2,1415114
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-2,49891079
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-1,05724131
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-2,2637136
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-3,5071368
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,78421824
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-4,3212012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0338371
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bakan Varank: 'Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız.'

Bakan Varank: "Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız."

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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