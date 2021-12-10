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Son dakika haberleri: Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberleri: Yatırım fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2237534530
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları0,0115132
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,5389818
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2172684
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2037289
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,2970655
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1942411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,7712120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438371
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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