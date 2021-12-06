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BES fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile "Fon Sepeti Fonları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile "Fon Sepeti Fonları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)1,122452405
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,5052493
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,72660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,2229281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,741051041
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,7527270
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,4913130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1313130
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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