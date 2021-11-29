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Son dakika haberleri: Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberi... Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,05374200174
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları2,4015411
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,34893257
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1672684
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,5136630
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,4270664
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2042348
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,2612120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1238380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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