Son dakika haberleri! Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika haberleri! Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberleri! Yatırım fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,10 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,10 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,07350177173
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1071665
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2731130
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,5179574
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,16822854
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0138317
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,1914113
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0535350
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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