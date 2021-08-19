Son dakika haberleri! Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika haberleri! Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberleri! Yatırım fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,00345186158
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1471628
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,16311021
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,4978573
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,11803347
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0938308
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,5413121
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0534340
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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