Son dakika haberleri! Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika haberleri! Yatırım fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberler: Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,14324217107
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1172693
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1926197
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,40721953
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,27744826
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0837307
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,0413211
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0530300
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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