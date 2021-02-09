Son dakika haberleri... Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika haberleri... Yatırım fonu istatistikleri

09.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:53
Son dakika haberleri... Yatırım fonu istatistikleri

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2331525856
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,03715714
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,4821174
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,6471656
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,19745716
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1237307
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,891349
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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