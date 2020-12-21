BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

21.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:46
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile "Hisse Senedi" fonları ve "Fon Sepeti Fonları" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile "Hisse Senedi" fonları ve "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1226220851
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,06553025
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,23210
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,2329272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,2011610412
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1128197
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,1316115
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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