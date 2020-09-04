Son dakika haberleri... Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika haberleri... Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

Son dakika haberleri... Yatırım fonu istatistikleri
04.09.2020 13:53 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:56

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları -0,26 293 139 153
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,09 72 62 10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,60 17 1 16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -1,87 65 2 63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,07 68 30 37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,24 34 17 17
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,94 12 2 10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,02 25 25 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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