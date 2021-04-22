Son dakika haberleri | Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile erkeği öldürdü
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Son dakika haberleri | Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile erkeği öldürdü

Son dakika haberleri | Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile erkeği öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde oğlu şehir dışına çalışmaya giden Nurettin G. (68), yatakta uygunsuz yakaladığı gelini Filiz G. (36) ile Kamil Ç.'yi (51) tabancayla vurarak öldürdü.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde oğlu şehir dışına çalışmaya giden Nurettin G. (68), yatakta uygunsuz yakaladığı gelini Filiz G. (36) ile Kamil Ç.'yi (51) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Çiğiltepe köyünde meydana geldi.Nurettin G., İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz ile Kamil Ç.'yi yatakta uygunsuz yakaladı. Tabancasını alan Nurettin G., Filiz G. ve Kamil Ç.'ye ateş etti, ardından da jandarmayı arayıp haber verdi. ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Filiz G. ve Kamil Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Nurettin G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemenin ardından Filiz G. ve Kamil Ç.'nin cenazeleri Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nurettin G.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI

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