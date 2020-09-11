Son dakika haberleri... Yaşlılar için "Bocce Oyun Alanı"
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Son dakika haberleri... Yaşlılar için "Bocce Oyun Alanı"

Gelen son dakika haberine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlıların fiziksel becerilerini geliştirmeleri ve onlara sosyal alan oluşturmak için Huzurevi bahçesine 'Bocce Oyun Alanı' inşa ediyor.

Son dakika haberleri... Yaşlılar için
11.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:41

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlıların fiziksel becerilerini geliştirmeleri ve onlara sosyal alan oluşturmak için Huzurevi bahçesine 'Bocce Oyun Alanı' inşa ediyor.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin fiziksel becerilerini geliştirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Bocce Oyun Alanı' oluşturulacak. Demir bilyelerle oynanan bir spor dalı olan "Bocce"nin kökeni Antik Roma İmparatorluğu'na dayanıyor. Sporun her branşında 7'den 70'e her kesimin faydalanabileceği alanlar oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yaz kış hizmet verecek bu kesimde özellikle huzurevi sakinlerinin sosyalleşmesine katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 3.66 metre genişliğinde 18.29 metre uzunluğunda üst ve yanları kapalı olacak tesisin, ekim ayında hizmete gireceğini söyledi. Başkan Demir, "Huzurevi sakinlerimizin yaşam standartlarını yükseltmek, onlar için sosyal alanlar oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Her alanda yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların ve çocukların, maddi, manevi, eğitim, sosyal ve sportif ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü sosyal faaliyeti yapmak görevimiz. Bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan bu oyun alanı, özellikle pandemi döneminde dışarı çıkma şansları pek olmayan huzurevi sakinlerimizin sosyalleşmelerine de katkı sağlayacaktır" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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