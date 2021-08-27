Son dakika haberleri! Yaşlı kadının çekicinin altında kaldığı anlar kamerada
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Son dakika haberleri! Yaşlı kadının çekicinin altında kaldığı anlar kamerada

Son dakika haberleri! Yaşlı kadının çekicinin altında kaldığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Gaziosmanpaşa'da yaşlı kadının çekicinin altında kalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da yaşlı kadının çekicinin altında kalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülülerde, aracın geri geri gelerek yaşlı kadını altına aldığı görülüyor.

Gaziosmanpaşa Fevziçakmak Mahallesi 795 sokak üzerinde bulunan bir sitenin üzerinde araç bulunan çekicinin geri manevra yaptığı esnada orada bulunan yaşlı kadına çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan kadın vatandaşların yardımıyla araç altından çıkartılarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşlı kadının çekicinin altında kalma anı görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülülerde, aracın geri geri gelerek yaşlı kadını altına aldığı görülüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Yaşlı kadının çekicinin altında kaldığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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