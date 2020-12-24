Son dakika haberleri! Yaşlı kadın yangında feci şekilde can verdi
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Son dakika haberleri! Yaşlı kadın yangında feci şekilde can verdi

24.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:27

Son dakika 3. sayfa haberi... Yaşlı kadın yangında feci şekilde can verdi Sobanın patlaması yaşlı çifti ayırdı Sobanın patlaması sonucu çıkan yangında yatalak olan kadın yanarak can verirken eşi ise el ve yüzünden yaralandı Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında yatalak hasta...

Yaşlı kadın yangında feci şekilde can verdi

Sobanın patlaması yaşlı çifti ayırdı

Sobanın patlaması sonucu çıkan yangında yatalak olan kadın yanarak can verirken eşi ise el ve yüzünden yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında yatalak hasta olduğu öğrenilen yaşlı kadın alevlerden kaçamadı ve feci şekilde can verdi. Yangının sobanın patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi Gümüş Sokak üzerinde meydana gelen olayda sabah uyanan Bayram Özkara odun sobasını yakmak istedi. Sobayı yakmaya çalışan yaşlı adam bir anda patlayan sobanın alevleri arasında kaldı. 81 yaşındaki Necmiye Özkara ise yatalak olduğu için alevlerden kurtulamadı. Talihsiz kadın alevler arasında feci şekilde hayatını kaybederken eşi Bayram Özkara ise el ve yüzünden yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit ederken savcılık ve jandarma ekipleri evde inceleme yaptı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı. Yaşlı kadının 2 çocuk ve 5 torun sahibi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri! Yaşlı kadın yangında feci şekilde can verdi
Son dakika haberleri! Yaşlı kadın yangında feci şekilde can verdi
Son dakika haberleri! Yaşlı kadın yangında feci şekilde can verdi
Son dakika haberleri! Yaşlı kadın yangında feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER UYAR

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