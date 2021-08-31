Son dakika haberleri | Yaşlı kadın evine yaklaşan ot yangınına böyle müdahale etti
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Son dakika haberleri | Yaşlı kadın evine yaklaşan ot yangınına böyle müdahale etti

Son dakika haberleri | Yaşlı kadın evine yaklaşan ot yangınına böyle müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada evinin yakınında çıkan ot yangına kürekle koşan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerine yardım etti.

Eskişehir'de Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada evinin yakınında çıkan ot yangına kürekle koşan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerine yardım etti.

Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi'nde kuruyan otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ot yangının kısa sürede alana yayılması sonrasında vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürme çalışması başlattı. Bu sırada yangına yakın bir yerde oturan yaşlı bir kadın ise eline aldığı kürekle, itfaiye ekiplerine yardım etti. Evine yaklaşan yangının söndürülmesi için kendisi de çalışan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerine sık sık 'iyice söndürün lütfen' diyerek korkusunu paylaştı. Kur'an-ı Kerim okuduğu esnada duman kokusu aldığını ve dışarıya baktığında alevleri gördüğünü belirten yaşlı kadın küreğini aldığı gibi alevlere koştuğunu ifade etti.

Kontrol altına alınan ot yangınında can ve mal kaybı yaşanmaması ise sevindirdi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri | Yaşlı kadın evine yaklaşan ot yangınına böyle müdahale etti
Son dakika haberleri | Yaşlı kadın evine yaklaşan ot yangınına böyle müdahale etti
Son dakika haberleri | Yaşlı kadın evine yaklaşan ot yangınına böyle müdahale etti
Son dakika haberleri | Yaşlı kadın evine yaklaşan ot yangınına böyle müdahale etti
Son dakika haberleri | Yaşlı kadın evine yaklaşan ot yangınına böyle müdahale etti
Son dakika haberleri | Yaşlı kadın evine yaklaşan ot yangınına böyle müdahale etti
Son dakika haberleri | Yaşlı kadın evine yaklaşan ot yangınına böyle müdahale etti
Son dakika haberleri | Yaşlı kadın evine yaklaşan ot yangınına böyle müdahale etti
Son dakika haberleri | Yaşlı kadın evine yaklaşan ot yangınına böyle müdahale etti
Son dakika haberleri | Yaşlı kadın evine yaklaşan ot yangınına böyle müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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