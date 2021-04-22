Son dakika haberleri | Yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti
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Son dakika haberleri | Yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti

Son dakika haberleri | Yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Muş'ta iki yaşlı amcanın parkta çocuklar gibi eğlendiği anlar gülümsetti.

Muş'ta iki yaşlı amcanın parkta çocuklar gibi eğlendiği anlar gülümsetti.

Merkeze bağlı Sunay Mahallesi'nde akşam saatlerinde sokağa çıkan amcalar, boş gördükleri parkta oturdu. Bir süre parkta oturan amcalar, korona virüs nedeniyle çocukların boş bıraktığı salıncakları kaparak kahkaha atıp eğlenmeye başladı. Yaşlı amcaların eğlendiğini fark eden Deniz Koçmen'in o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medya hesabından paylaşması yüzlerde tebessüm oluşturdu. - MUŞ

Son dakika haberleri | Yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti
Son dakika haberleri | Yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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