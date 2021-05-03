Son dakika haberleri | Yaşlı adamın oğul veren arılarını jandarma indirdi
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Son dakika haberleri | Yaşlı adamın oğul veren arılarını jandarma indirdi

Son dakika haberleri | Yaşlı adamın oğul veren arılarını jandarma indirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika habere göre Samsun'un Alaçam ilçesinde 78 yaşındaki vatandaş oğul veren arıları için jandarmadan yardım istedi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 78 yaşındaki vatandaş oğul veren arıları için jandarmadan yardım istedi. Arıcı kıyafeti giyen jandarma, oğul veren arıları ağaçtan indirdi.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığının kolluk kuvvetlerinin sıcak yüzü vatandaşı sevindirdi. Toplumun huzuru için mücadelesini sürdüren jandarma, asli görevinin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlar, dezavantajlı bireyler ve hayvanların üzerinden merhametli elini eksik etmiyor. Aşağı Soğukçam Mahallesi'nde 78 yaşındaki Hasan Çakır, oğul veren arılarının ağaçtan indirilmesi için devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine arıcı elbisesini giyen bir jandarma personeli ağaçta oğul veren arıları güvenli bir şekilde kovana alarak yaşlı adama teslim etti.

Hasan Çakır, ağaçta oğul veren arılarını güvenli bir şekilde indirerek teslim eden jandarmaya göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı çok memnun kaldığını söyleyerek teşekkür etti. - SAMSUN

Son dakika haberleri | Yaşlı adamın oğul veren arılarını jandarma indirdi
Son dakika haberleri | Yaşlı adamın oğul veren arılarını jandarma indirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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