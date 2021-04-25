Son dakika haberleri: Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri: Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, parasını çalmak için girdikleri evde Halil İbrahim Topal'ı (85) ellerini bantla bağlayıp, öldüren 6 şüpheli, yakalandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, parasını çalmak için girdikleri evde Halil İbrahim Topal'ı (85) ellerini bantla bağlayıp, öldüren 6 şüpheli, yakalandı.  Yapılan sağlık kontrolünde şüphelilerden 1'inin koronavirüs olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden koronavirüs hastası, özel kıyafet giydirilerek adliyeye getirildi. 

Olay, 16 Nisan günü Kartepe ilçesine bağlı Rahmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hamamlı Sokak'ta oturan babası Halil İbrahim Topal'ın evine hayvanlara bakmak için giden Şaban Topal, babasını elleri koli bandıyla bağlanmış halde ölü buldu. Şaban Topal'ın ihbarı üzerine eve gelen polis, yaptığı olay yeri incelemesinde Halil İbrahim Topal'ın kasık bölgesinden tabanca ile bir el ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etti. Evden çok sayıda delil toplayan polis ekipleri, katilleri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, İstanbul, Karabük ve Kocaeli'nin İzmit, Kartepe ve Gebze ilçelerinde bulunduklarını saptadı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda N.S. (57), Ö.M. (35), B.Y. (28), A.M.T. (60), M.B. (53) ve İ.A.'yı (35) yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin, İbrahim Topal'ın evinde yüksek miktarda para bulundurduğu söylentilerini duyarak eve hırsızlık amacıyla girdikleri, ellerini bağlayıp paranın nerede olduğunu sorguladıktan sonra öldürüp kaçtıkları belirlendi. 6 kişinin evde az miktarda para bulduğu da belirtildi. 

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüphelilerden İ.A.'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine şüpheli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'nde izole edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında koronavirüs hastası İ.A., özel kıyafet giydirilerek sağlıkçılar eşliğinde adliyeye götürüldü. 


Son dakika haberleri: Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı
Son dakika haberleri: Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı
Son dakika haberleri: Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı
Son dakika haberleri: Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı
Son dakika haberleri: Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı
Son dakika haberleri: Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı
Son dakika haberleri: Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı
Son dakika haberleri: Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı
Son dakika haberleri: Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı
Son dakika haberleri: Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı
Son dakika haberleri: Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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