Son dakika haberleri! Yaşlı adamdan geriye ölümünden bir gün önce çekilen fotoğrafı kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri! Yaşlı adamdan geriye ölümünden bir gün önce çekilen fotoğrafı kaldı

05.03.2021 23:08 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:12
Son dakika haberleri! Yaşlı adamdan geriye ölümünden bir gün önce çekilen fotoğrafı kaldı

Son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, dün fenalaşınca sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Bayram Karaca (54), bugün tekrar rahatsızlandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, dün fenalaşınca sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Bayram Karaca (54), bugün tekrar rahatsızlandı. Hastanede tedaviye alınan Karaca yaşamını yitirirken, geriye gazetecilerin rahatsızlandığı ilk gün çektiği fotoğrafı kaldı.

Elmatepe Mahallesi'nde yaşayan Bayram Karaca'dan dün yakınları haber alamayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden ekipler, Karaca'yı yatağında yatarken buldu. Sağlık ekipleri, çeşitli rahatsızlıkları bulunan Karaca'ya müdahalede bulunduktan sonra evden ayrıldı. Bugün de akşam saatlerinde yeniden rahatsızlanan Bayram Karaca için sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Karaca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karaca'nın ilk belirlemelere göre solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

SON INI GAZETECİLER ÇEKTİ

Bayram Karaca'nın rahatsızlandığı ilk gün haber yapmak için evine giden gazeteciler tarafından yatakta yatarken fotoğrafı çekilmişti. Karaca'nın soğuk bir evde yalnız başına yaşadığı görüldü. Karaca'dan geriye, ölümünden bir gün önce çekilen fotoğrafı kaldı.


Son dakika haberleri! Yaşlı adamdan geriye ölümünden bir gün önce çekilen fotoğrafı kaldı
Son dakika haberleri! Yaşlı adamdan geriye ölümünden bir gün önce çekilen fotoğrafı kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Alişan Eda Ece Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Yaşlı adamdan geriye ölümünden bir gün önce çekilen fotoğrafı kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 23:12:18. #1.15#
title