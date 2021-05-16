Son dakika haberleri | Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri | Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri | Yaşlı adam evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Aydın'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi 1004 sokakta bulunan müstakil evde yalnız yaşadığı öğrenilen Bekir Bekik'e (70) yemek getiren komşuları yaşlı adamı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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