Son dakika haberleri... Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri... Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da yaşlı bir adam evinde ölü olarak bulundu.

Son dakika haberleri... Yaşlı adam evinde ölü bulundu
07.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:20

Samsun'da yaşlı bir adam evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 81 yaşındaki Şerafettin Ç. yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Şerafettin Ç.'nin ölümü şüpheli bulundu ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin evde yaptığı incelemeden sonra cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın yapılan araştırma sonucu kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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