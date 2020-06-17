Son dakika haberleri... Yaşının iki katı hapis cezası almış
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Son dakika haberleri... Yaşının iki katı hapis cezası almış

Son dakika haberine göre Hakkında 2 ayrı suç dosyasından 36 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan 17 yaşındaki cezaevi firarisi A.O. Osmaniye'de yakalandı.

Son dakika haberleri... Yaşının iki katı hapis cezası almış
17.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:28

Hakkında 2 ayrı suç dosyasından 36 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan 17 yaşındaki cezaevi firarisi A.O. Osmaniye'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlık suçundan aranan 17 yaşındaki A.O. adlı kişinin merkez İstiklal Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Yapılan baskınla yakalanan A.O. Osmaniye Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.O.'nun 5 ayrı suç dosyasından arama kaydı bulunduğu ayrıca 36 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

A.O. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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