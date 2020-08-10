Son dakika haberleri... Yaşam Vadisi'nin denizle buluşmasında sona yaklaşıldı Gelen son dakika haberine göre 1 milyon 200 bin metrekarelik alanıyla İstanbul'un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi'nin yeni etap çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

1 milyon 200 bin metrekarelik alanıyla İstanbul'un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi'nin yeni etap çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk üç etabı ile toplamda 800 bin metrekarelik alanı Beylikdüzü'ne kazandıran Beylikdüzü Belediyesi, 4.etap için hızla kolları sıvadı.

Beylikdüzü halkı için doğal kullanım alanlarını artırmayı hedefleyen Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul'un nefesi olan Yaşam Vadisi projesinde yeni etap çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. İlk etabı 2017 yılında Beylikdüzü'ne kazandırılan Yaşam Vadisi'nin 2019 yılında açılışı yapılan 2.etabı ile 600 bin metrekarelik kısmının hizmete açılmasının ardından 200 bin metrekarelik alana sahip 3.etap çalışmalarında da sona gelindi. Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü 3.etap çalışmalarının ardından 4.etap için vakit kaybetmeden İSKİ ile koordineli olarak çalışmalara başlandı. Yeni etap çalışmalarının başlamasıyla Vadinin denizle buluşması noktasında önemli bir adım atıldığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Sadece Beylikdüzü'ne değil tüm İstanbul'a nefes olan Yaşam Vadisi projemizi 2021 yılının sonunda denizle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

İSKİ ile çalışmalar hızla devam ediyor

Yaklaşık 200 bin metrekarelik alanıyla Vira Kavşağı'ndan başlayacak olan 4.etap için düzenlemelerin yapılabilmesi adına İSKİ alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Kavaklı Deresi'nin Yaşam Vadisi 4. ve 5. Etaplarını kapsayan bölümünde yatak tanzimi ve dere bandının bazı kısımlarında genişletme çalışmalarında sona gelen İSKİ ekiplerinin ıslah çalışmalarını tamamlanmasıyla birlikte peyzaj çalışmalarına başlanacak. Süreç içerisinde İSKİ tarafından yaklaşık 3 bin metre dere ıslah çalışması tamamlanırken çalışma kapsamında yapımı planlanan 5 adet köprüden Kocatepe, Aktoprak ve Marmara Caddeleri üzerindeki yol geçiş köprülerinin imalatı tamamlanarak trafiğe açıldı. Bağlar ve Ayazma Caddelerindeki köprü inşaatlarının da Eylül ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

4.etapta çeşitli fonksiyonlar bir arada

4.etap içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılacak çalışmalarla; bambu, vişne, ortanca, sofora, süs armudu, lale bahçeleri yer alacak. Aynı zamanda hamaklı okuma bahçesi, yoga bahçesi, etkinlik alanları, yürüyüş yolları, spor alanları ve süs havuzları gibi konseptli peyzaj alan tasarımları ile ilçe halkı yeşilin bin bir tonuyla buluşmaya devam edecek. Doğa, gökyüzü ve ekolojiye ilgi duyanlar için ışık tarlası, gökyüzü izleme teleskopları ve botanik atölyesi tasarımlarının yer aldığı proje etkinlik alanlarının yanı sıra her yaş grubuna hitap eden temalı oyun alanları ve dış mekan rekreasyon alanları ile 4. etap ilçe halkının keyifli ve kaliteli vakit geçirebileceği bir yer haline gelecek. Vira Kavşağı ile Marmara Caddesi arasında kalan 4. etap ve yaklaşık 200 bin metrekarelik alanıyla Marmara Caddesi'nden başlayacak olan 5. etap denizle buluşma noktası olacak. Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi etaplarının tamamlanması ile deniz kesintisiz ve aktif bir şekilde halkın hizmetine sunulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA