Son dakika haberleri | Yasaksız ilk hafta sonunda Bebek Sahili doldu taştı
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Son dakika haberleri | Yasaksız ilk hafta sonunda Bebek Sahili doldu taştı

Son dakika haberleri... İdris TİFTİKCİ Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar Bebek Sahili'ne akın etti.

Son dakika haberleri | Yasaksız ilk hafta sonunda Bebek Sahili doldu taştı
06.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:47

İdris TİFTİKCİ  Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar Bebek Sahili'ne akın etti. Sahile gelenler iki ay aranın ardından hafta sonu sahilde yürüyüş ve spor yaparken bir kişi köpekleri ile birlikte boğazda yüzdü.

Türkiye genelinde, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sahillerde yürüyüş ve spor yapmak 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldı. Yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar spor ve yürüyüş yaptı. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, Bebek Sahili'ne geldi. Buraya gelenler sahilde yürürken, bazıları spor ve yoga yaptı. Bir kişi ise köpekleri ile birlikte boğazda yüzdü.

Öte yandan sahile ünlü isimler de geldi.  Bebek Sahili'ne gelen Nusret Gökçe yürüyüş ve spor yaptı. Bebekte yol çalışması yapan işçiler Gökçe ile bol bol fotoğraf çektirdi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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