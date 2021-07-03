Son dakika haberleri! Yasa dışı yollarla yurda girdiği iddia edilen kişi ölü olarak bulundu
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Son dakika haberleri! Yasa dışı yollarla yurda girdiği iddia edilen kişi ölü olarak bulundu

Son dakika haberleri! Yasa dışı yollarla yurda girdiği iddia edilen kişi ölü olarak bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği iddia edilen Suriye uyruklu kişi ölü olarak bulundu.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği iddia edilen Suriye uyruklu kişi ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İlçeye bağlı Kolcular Mahallesi'nde 25 haziranda yasa dışı yollarla yurda girdiği iddia edilen 60 yaşındaki Suriye uyruklu kişi Jandarma ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. Cesedin vücuduna ait sadece ayakları ve baş kısmının kaldığı belirlendi.

Jandarma olay yeri ekipleri cesedi otopsi için hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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