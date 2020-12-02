Son dakika haberleri | Yasa dışı yayın yapan internet sitelerine erişim engeli

Son dakika habere göre Bursa Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "müstehcenlik, yasa dışı bahis ve fuhuş" içerikli 125 yasa dışı site hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunularak erişimin engellenmesi sağlandı.

Bursa Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "müstehcenlik, yasa dışı bahis ve fuhuş" içerikli 125 yasa dışı site hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunularak erişimin engellenmesi sağlandı.

Ekipler, Türkiye'den erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan internet sitelerine yönelik icra edilen açık kaynak araştırma faaliyeti esnasında sorgulama işlemi gerçekleştirdi.

"İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlarla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında, "müstehcenlik" suçunun unsurlarına rastlanan 40 siteye, "yasa dışı bahis" suçu çerçevesinde kaçak tabir edilen 50 bahis sitesine ve "fuhuş" suçu kapsamında yasak yayın yapan 35 site olmak üzere toplam 125 yasa dışı site hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunularak sitelere erişim engellendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler