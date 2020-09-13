Son dakika haber | Yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı Son dakika 3. sayfa haberi... Yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı Gaziantep'te yasadışı bahis oynatan 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yasadışı bahis oynatan 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 105 polisin katılımıyla dev bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, yasa dışı bir şekilde bahis oynatan 18 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 14 adet harddisk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 7 adet cep telefonu ve SIM kartı, 6 adet oyun makinası, 3 adet kupon yazıcısı ve 8 adet kupon ve bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İHA