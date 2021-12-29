Son dakika haberleri | Yaş pasta kursiyerlerinden çocuklara doğum günü sürprizi - Haberler
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Son dakika haberleri | Yaş pasta kursiyerlerinden çocuklara doğum günü sürprizi

Son dakika haberleri | Yaş pasta kursiyerlerinden çocuklara doğum günü sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haber... MEK Yenikent Kurs Merkezi'nin yaş pasta kursiyerleri, çocuklara pasta yaparak doğum günü sürprizi hazırladı.

KO-MEK Yenikent Kurs Merkezi'nin yaş pasta kursiyerleri, çocuklara pasta yaparak doğum günü sürprizi hazırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) alanında uzman kişiler ile birlikte 354 farklı branşta binlerce vatandaşa meslek ve sanat eğitimi kursu vermeye devam ediyor. Alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimlerle meslek alanlarında kalifiye elaman açığını kapatan KO-MEK, yaş pasta yapım kursu ile geleceğin pastacılarını eğitiyor. Yenikent KO-MEK yaş pasta yapımı kursunda ders alan kursiyerler bir araya gelerek birbirinden güzel pastalar hazırlayarak doğum günü olan çocuklara sürpriz yaptı. Yenikent KO-MEK yaş pasta yapım kursu kursiyerleri hem çocukların yüzünü güldürmüş oldu hem de bir anlamda aldıkları eğitimin vefasını gösterdi. - KOCAELİ

Son dakika haberleri | Yaş pasta kursiyerlerinden çocuklara doğum günü sürprizi

Son dakika haberleri | Yaş pasta kursiyerlerinden çocuklara doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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