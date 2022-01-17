Son dakika haberleri... Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın... - Haberler
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Son dakika haberleri... Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın...

Son dakika haberleri... Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - İSTANBUL

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı Gezi davasının üçüncü duruşması başladı

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı Gezi davasının üçüncü duruşması başladı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Osman Kavala, Gezi Parkı, Yargıtay, 3. Sayfa, Haber

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