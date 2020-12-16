Son dakika haberleri! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a verilen hapis cezasının onanmasını talep etti.
16.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:25
Edinilen son dakika haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a verilen hapis cezasının onanmasını talep etti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a verilen hapis cezasının onanmasını talep etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı