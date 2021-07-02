Son dakika haberleri | Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a verilen 22 yıl 6 ay hapis...
Son dakika haberine göre Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a verilen 22 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a verilen 22 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş