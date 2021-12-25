Son dakika haberleri: Yargıtay, AVM'de eşini öldüren sanığın cezasını onadı

KAYSERİ'de hakkında 'uzaklaştırma' kararı çıkartan boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akgül'ü (25) buluştukları alışveriş merkezinin terasında tabancayla vurarak öldüren 2 çocuk babası Levent Akgül'e (33), ağır tahrik indirimi uygulanarak verilen 17,5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 31 Ekim 2018 günü Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Levent Akgül, hakkında 'uzaklaştırma' kararı çıkartan boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akgül ile konuşmak için bir alışveriş merkezinin terasında buluştu. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Levent Akgül belinden çıkardığı tabancayla eşine peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Emine Akgül, çağırılan 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirlenip ameliyata alınan Emine Akgül, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Levent Akgül ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanık avukatı ve Emine Akgül'ün ailesinin avukatı, yerel mahkeme ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi tarafından verilen onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.