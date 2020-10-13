Son dakika haberleri: Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı...
13.10.2020 08:01 | Son Güncelleme: 13.10.2020 08:04
Son dakika haber... Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı.
Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer