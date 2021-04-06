Son dakika haberleri! 'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! 'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! 'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen son dakika haberine göre Ankara merkezli 3 ilde, ilişkiye girmek için eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye yönelik düzenlenen 'Yarasa Kız' operasyonunda gözaltına alınan 125 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara merkezli 3 ilde, ilişkiye girmek için eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye yönelik düzenlenen 'Yarasa Kız' operasyonunda gözaltına alınan 125 kişi adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınları kullanarak özellikle sosyal medya üzerinden ilişkiye girme vaadiyle tanıştıkları erkekleri tuzağa düşürüp, tehdit ederek paralarını gasp eden çeteyi 6 ay boyunca takip etti. Çetenin, mağdurları silah zoru ile tehdit edip paralarını gasp ettiği, nakit parası olmayanların ise kredi kartlarından tahsilat yapıldığını tespit etti. 8 gün önce Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 158 kişiden 60'ı kadın, 125 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bu arada çete üyelerinin, kadınların tuzağa düşürdüğü bazı erkekleri darp ettikleri görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kadının otele çağırdığı birçok kişinin dolandırıldığını fark ederek otelden ayrılmak istemesi üzerine çete üyeleri tarafından darp edildiği görüldü.

OTEL LOBİSİNDE ÇETE ÜYESİ MAĞDURA KAFA ATTI

Bir başka görüntülerde ise Çete üyelerinden parasını isteyen mağdura, otel lobisinde çete üyesi kafa attı. Aldığı darbe ile burnu kırılan ve sehpanın üzerine düşen mağdurun darp edilme ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(Mevlüt İşli - Bayram Türüdü/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Ahmet Kural İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! 'Yarasa kız' operasyonunda 125 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 21:47:06. #1.14#
title