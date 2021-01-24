Son dakika haberleri... Yaralı şahini jandarma ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri... İZMİR'in Torbalı ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekibi tarafından yol kenarında yaralı bulunan şahin, tedavisinin ardından Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekibi tarafından yol kenarında yaralı bulunan şahin, tedavisinin ardından Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda devriye görevini gerçekleştirdikleri sırada yaralı bir şahin buldu. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi tarafından korumaya alınan şahinin tedavisi veteriner tarafından yapıldıktan sonra Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaralı şahinin, sağlığına kavuşmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI