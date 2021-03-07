Son dakika haberleri: Yaralı şahin tedavi ettirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Yaralı şahin tedavi ettirildi

07.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:53
Son dakika haberleri: Yaralı şahin tedavi ettirildi

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da ormanlık alanda bacağından ve kanadından yaralı olarak bulunan şahin, jandarma tarafından veterinere götürüldü.

BURSA'da ormanlık alanda bacağından ve kanadından yaralı olarak bulunan şahin, jandarma tarafından veterinere götürüldü. Tedavisi yapılan şahin, doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, Karasu mevkisindeki ormanlık alanda yaralı bir şahin gördü. Bacağından ve kanadından yaralı olduğu tespit edilen şahin, tedavisini yapılması için jandarma ekipleri tarafından veterinere götürüldü. Yapılan tedavinin ardından şahin, doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Son dakika haberleri: Yaralı şahin tedavi ettirildi
Son dakika haberleri: Yaralı şahin tedavi ettirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Demet Akalın Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Mustafa Yumlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Yaralı şahin tedavi ettirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 19:53:33. #1.16#
title