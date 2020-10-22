Son dakika haberleri... Yaralı pilot ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri... Yaralı pilot ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

22.10.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:23

Son dakika haberler... Büyükçekmece'de bir eğitim uçağı boş araziye düştü.

Büyükçekmece'de bir eğitim uçağı boş araziye düştü.

Özel bir firmaya ait eğitim uçağının Büyükçekmece'de boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı.

Son dakika haberleri... Yaralı pilot ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri... Yaralı pilot ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri... Yaralı pilot ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri... Yaralı pilot ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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