Son dakika haberleri | Yaralı askerlerden biri Silifke Devlet Hastanesi'ne getirildi Gelen son dakika haberlerine göre Yaralı askerlerden biri Silifke Devlet Hastanesi'ne getirildi Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan askerlerden 1'i Silifke Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Yaralı askerlerden biri Silifke Devlet Hastanesi'ne getirildi MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan askerlerden 1'i Silifke Devlet Hastanesi'ne getirildi. KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 5 asker şehit oldu. Yaralılar Mut Devlet Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Silifke Devlet Hastanesine getirilen askerin kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilerek sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e geleceği öğrenildi. Kaynak: İHA