Son dakika haberleri... Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesi'ne yerleştirildi
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Son dakika haberleri... Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesi'ne yerleştirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesi'ne yerleştirildi İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyat olarak Türkiye'ye özel uçakla getirilen yapışık ikizler Yiğit ve Derman kardeşler Ankara Şehir Hastanesi Fizik ve Rehabilitasyon bölümüne yerleştirildi.

10.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:48

Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesi'ne yerleştirildi

ANKARA - İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyat olarak Türkiye'ye özel uçakla getirilen yapışık ikizler Yiğit ve Derman kardeşler Ankara Şehir Hastanesi Fizik ve Rehabilitasyon bölümüne yerleştirildi.

Antalya'da 2018 yılında Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin çocukları Yiğit ile Derman yapışık şekilde dünyaya gelmişti. Çocuklarının sağlıkları için kapı kapı dolaşan aileye devletin zirvesinden yardım eli uzandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ikizler İngiltere'nin başkenti Londra'ya bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrılmaları için gönderildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili mutlu haberi verdi.

Ankara Şehir Hastanesine yerleştirildiler

Yapışık ikizler Londra'dan getirildikleri özel uçaktan alınarak Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümüne yerleştirildi. Tedavilerinin ise burada süreceği kaydedildi.

Son dakika haberleri... Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesi'ne yerleştirildi

Kaynak: İHA

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