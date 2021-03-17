Son dakika haberleri | Yapay Zeka Projesi'ne 4 milyon dolarlık yatırım desteği

Son dakika haberi: Güvenlik kameralarından gelen video görüntüleri 7 gün 24 saat takip ederek çalışanların sağlığını ve güvenliğini riske atacak durum ve davranışları gerçek zamanlı olarak tespit eden yapay zeka teknolojisi için 4 milyon dolarlık tohum yatırım desteği sağlanıyor.

Güvenlik kameralarından gelen video görüntüleri 7 gün 24 saat takip ederek çalışanların sağlığını ve güvenliğini riske atacak durum ve davranışları gerçek zamanlı olarak tespit eden yapay zeka teknolojisi için 4 milyon dolarlık tohum yatırım desteği sağlanıyor.

2020 yılında Enerjisa Üretim'in 5 farklı santralinde devreye alınan ve Intenseye firması tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi, güvenlik kameralarından gelen video görüntüleri 7 gün 24 saat takip ederek çalışanların sağlığını ve güvenliğini riske atacak durum ve davranışları gerçek zamanlı olarak tespit ederek ilgili birimleri anlık olarak uyarıyor ve üretkenliğin artmasını sağlıyor. Intenseye, Enerjisa Üretim'in platformunda test ettiği ve geliştirdiği, yüzde 90'ın üzerinde bir doğruluk payına sahip olan teknoloji ile 4 milyon dolarlık tohum yatırım desteği almayı başardı.

Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl: "Yeni teknolojilerin denenmesi ve inovatif yaklaşımlara platform sunulması konusunda organizasyonumuz her zaman farklı fırsatlara açık. Söz konusu fırsatlar, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda olduğunda ise bizler için ayrıca öncelikli bir konuma geliyor. Bu kapsamda Intenseye firması ile Safety Vision projemiz çerçevesinde santrallerimizde uzun mesailer harcadık, karşılıklı olarak birbirimizi besledik ve ortaya çok başarılı bir ürün çıktı. Geliştirilen bu yazılımın, 4 milyon dolarlık tohum yatırım desteği alması ise bizleri oldukça mutlu etti. Bu bağlamda yatırım süreçlerinde referans şirketler arasında da yer aldığımız Intenseye'ın CEO'su Sercan Esen'i ve CTO'su Serhat Çillidağ'ı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Enerjisa Üretim olarak içinde bulunduğumuz topluma katma değer sağlayan genç girişimcilere destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı