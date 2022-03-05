Son dakika haberleri: Yanık yağdan akaryakıt yapacaktı, polise yakalandı

ÖDEMİŞ, İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sanayi sitelerinden topladığı yanık yağı inceltip akaryakıt yaparak, satışa hazır hale getiren bir kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, M.Ç. adlı bir şüphelinin, sanayi sitelerinden topladığı yanık yağı inceltip akaryakıt yaparak, satışa hazır hale getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Balabanlı - Gökçen yolunda M.Ç.'nin kullandığı aracı durduran ekipler, kapalı kasa araç içerisinde bin 500 litre yanık yağ ele geçirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa