Son dakika haberleri | Yangınzedelere psikolojik destek

Son dakika haberleri: Çine'deki orman yangınında vatandaşların tedirgin bekleyişleri sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara psikososyal destek hizmeti veriyor.

Çine'deki orman yangınında vatandaşların tedirgin bekleyişleri sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara psikososyal destek hizmeti veriyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle etkisini sürdürürken, alevleri kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale ediliyor. Gökbel Dağı eteklerinde başlayan ve büyüyen yangın 4 bin nüfuslu yerleşim birimi Akçaova Mahallesi'ne ilerlerken, yangının sıçrama riski dolayısıyla Akçaova, Altınabat ve Sarıköy Mahalleleri tahliye edildi. Bölgede vatandaşların tedirgin bekleyişleri sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Tüm kurumlar ve vatandaşların işbirliği ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesindeki Çine Sosyal Hizmet Merkezi Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri de, yangının şokunu atlatmaya çalışan vatandaşlara psikososyal destek hizmeti veriyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı