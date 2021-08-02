Son dakika haberleri: Yangınzedeler yalnız bırakılmıyor
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Son dakika haberleri: Yangınzedeler yalnız bırakılmıyor

Son dakika haberleri: Yangınzedeler yalnız bırakılmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Kozan ve Aladağ'da yangından zarar gören vatandaşları biran olsun yalnız bırakmıyor.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Kozan ve Aladağ'da yangından zarar gören vatandaşları biran olsun yalnız bırakmıyor.

Adana'nın Aladağ ve Kozan ilçelerinde geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan uzun süren mücadeleleri sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'in başkanlığında koordine olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Aladağ'da yangından zarar gören vatandaşları biran olsun yalnız bırakmıyor.

Ekipler, vatandaşların bütün ihtiyaçlarını not alarak bölgeye gelen yardımları en hızlı şekilde ulaştırmak için seferber oluyor. - ADANA

Son dakika haberleri: Yangınzedeler yalnız bırakılmıyor
Son dakika haberleri: Yangınzedeler yalnız bırakılmıyor
Son dakika haberleri: Yangınzedeler yalnız bırakılmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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