Son dakika haberleri: Yangınlarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturma başlattı
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Son dakika haberleri: Yangınlarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturma başlattı

Son dakika haberleri: Yangınlarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturma başlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Muğla'da bugün 5 ayrı ilçede art arda çıkan yangınlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Muğla'da bugün 5 ayrı ilçede art arda çıkan yangınlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada,"29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 14.58 sıralarında, Muğla ili, Milas ilçesi, Güvercinlik-Kuyucak mevkiindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını ile ilgili olarak mülhakatımız Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızın talimatı ile orman yangınının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili detaylı bir şekilde inceleme ve delillerin araştırılmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri: Yangınlarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturma başlattı
Son dakika haberleri: Yangınlarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturma başlattı
Son dakika haberleri: Yangınlarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturma başlattı
Son dakika haberleri: Yangınlarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturma başlattı
Son dakika haberleri: Yangınlarla ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları soruşturma başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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