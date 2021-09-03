Son dakika haberleri! Yangının ardından ağaçlar küllerinden yeniden doğuyor

Kendini pencereden boşluğa bırakan genç kızın ilk sözleri: Beni satmaya çalıştılar

Yüz yüze eğitim öncesi büyük tehlike! Belirtileri korona ile aynı, hızla yayılıyor

Soyguncular bu sefer sert kayaya çarptı! Şehirdeki en yanlış arabayı seçtiler

Bir süredir suskundu! Sedat Peker, bu kez Kılıçdaroğlu'nun videosu ile göndermede bulundu

Son dakika haberleri... Yangının ardından ağaçlar küllerinden yeniden doğuyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangınların ardından adeta küllerinden yeniden doğan ağaç, tabiatın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Yangının ardından ağaçlar küllerinden yeniden doğuyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangınların ardından adeta küllerinden yeniden doğan ağaç, tabiatın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde Muğla genelinde yaşanan orman yangınları ile birlikte adeta ülkenin ciğerleri yanarken, Marmaris ilçesinde ormanlar yeniden yeşermeye başladı. İçmeler mevkiinde, yangınlar dolayısıyla bir yanı kuruyan ağacın diğer yarısının adeta küllerinden yeniden doğarak yeşermesi görenleri hem şaşırttı hem sevindirdi. Yaşanan yangınların ardından binlerce dönüm ormanlık alan yok olurken, küllerinden doğan ağaç vatandaşlara da adeta umut oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser