Son dakika haberleri! Yangının ardından ağaçlar küllerinden yeniden doğuyor
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Son dakika haberleri! Yangının ardından ağaçlar küllerinden yeniden doğuyor

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri... Yangının ardından ağaçlar küllerinden yeniden doğuyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangınların ardından adeta küllerinden yeniden doğan ağaç, tabiatın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Yangının ardından ağaçlar küllerinden yeniden doğuyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangınların ardından adeta küllerinden yeniden doğan ağaç, tabiatın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde Muğla genelinde yaşanan orman yangınları ile birlikte adeta ülkenin ciğerleri yanarken, Marmaris ilçesinde ormanlar yeniden yeşermeye başladı. İçmeler mevkiinde, yangınlar dolayısıyla bir yanı kuruyan ağacın diğer yarısının adeta küllerinden yeniden doğarak yeşermesi görenleri hem şaşırttı hem sevindirdi. Yaşanan yangınların ardından binlerce dönüm ormanlık alan yok olurken, küllerinden doğan ağaç vatandaşlara da adeta umut oldu.

Son dakika haberleri! Yangının ardından ağaçlar küllerinden yeniden doğuyor
Son dakika haberleri! Yangının ardından ağaçlar küllerinden yeniden doğuyor
Son dakika haberleri! Yangının ardından ağaçlar küllerinden yeniden doğuyor
Son dakika haberleri! Yangının ardından ağaçlar küllerinden yeniden doğuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser

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