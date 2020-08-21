Son dakika haberleri... Yangını önleyen işçiye Belediye Başkanından ödül Son dakika habere göre Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yol sulaması yaptığı esnada dumanları fark ederek yangının büyümesini önleyen işçi Eyüp Doğan'ı altınla ödüllendirdi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yol sulaması yaptığı esnada dumanları fark ederek yangının büyümesini önleyen işçi Eyüp Doğan'ı altınla ödüllendirdi.

Karagöl,Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli arazöz sürücüsü Eyüp Doğan'a, Kuruçay Mahallesi'nde meydana gelen samanlık yangınını gördüğü anda müdahale ederek yangının büyümesini ve evlere sıçramasını önlemesinden dolayı altın hediye etti.

Doğan'ın herkese örnek olacak bir davranış sergilediğini ifade eden Karagöl, "Belediyecilik tabiri caizse yedi yirmi dört çalışılan bir kurum. Arazözü kullanan itfaiye gelir birazdan dememesi lazım ki birilerinin evine o yangın sıçramasın veyahut mesaiden çıkıp eve giden personelimiz bir yerde bir şey gördü bahane dememesi lazım. O anlamda Eyüp Bey de bu düşünce ile hareket etmiş ve birinin evini kurtarmış. Bizleri gururlandırdığı için kendisine çok teşekkür ediyor, diğer arkadaşlarımıza da örnek olması açısından kendisini ödülle taltif ediyoruz." dedi.

Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde arazöz sürücüsü olarak görev yapan Eyüp Doğan, yaklaşık 10 gün önce Kuruçay Mahallesi'nde yol sulaması yaptığı esnada samanlıktan çıkan dumanları fark etmiş, itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını kontrol altında tutarak, yangının evlere sıçramasını engel olmuştu.

Kaynak: AA