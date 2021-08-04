Son dakika haberleri... Yangında yaralanan hayvanların tedavisine başlandı
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Son dakika haberleri... Yangında yaralanan hayvanların tedavisine başlandı

Son dakika haberleri... Yangında yaralanan hayvanların tedavisine başlandı
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi, orman yangınlarında yaralanan hayvanların bakım ve tedavileri için çalışma başlattı.

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi, orman yangınlarında yaralanan hayvanların bakım ve tedavileri için çalışma başlattı.

Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile gönüllü veteriner koordineli bir çalışma yapıyor.

Veteriner hekimlerinin yangın bölgesinde yaptığı ilk müdahaleden sonra Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirilen hayvanlar, burada tedavi altına alınarak sağlığına kavuşturuluyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, nefes alan her canlı için gerekli tüm tedavi çalışması yapılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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