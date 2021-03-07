Son dakika haberleri! Yangında vefat eden kardeşlerin cenazesi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Yangında vefat eden kardeşlerin cenazesi toprağa verildi

07.03.2021 20:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:20

Son dakika haberine göre Yangında vefat eden kardeşlerin cenazesi toprağa verildi Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden ikiz kardeşler gözyaşları arasında BUGÜN toprağa verildi.

Yangında vefat eden kardeşlerin cenazesi toprağa verildi

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden ikiz kardeşler gözyaşları arasında BUGÜN toprağa verildi.

Yangın, Serinyol Mahallesi Sencari Caddesi'ndeki iki katlı bir evde çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Sağlık ekipleri evde 2 yaşındaki ikiz kız kardeş İnci Erek ve Erayda Erek'in cesedine ulaştı. Yangında vefat eden ikiz kardeşler için bugün cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra gözyaşları içinde ikiz kardeşler aile yakınları tarafından Serinyol Mezarlığı'na defnedildi.

Son dakika haberleri! Yangında vefat eden kardeşlerin cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Yangında vefat eden kardeşlerin cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Yangında vefat eden kardeşlerin cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Yangında vefat eden kardeşlerin cenazesi toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Lady Gaga Hakan Yılmaz Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Yangında vefat eden kardeşlerin cenazesi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 20:20:43. #1.16#
title