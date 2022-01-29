Son dakika haberleri... Yangında iş yerine ait asma kat kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinin asma katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kumluca ilçesi Karşıyaka Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerindeki bir iş yerinde saat 11.00 sıralarında çıktı. İşyerinden duman çıktığını gören esnaflar itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ekiplerin yangınla ile ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA